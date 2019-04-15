Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Данная норма начет действовать с 1 октября текущего года, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Новые правила будут узаконены путем внесения изменений в Жилищный кодекс. Оказание гостиничных услуг будет запрещено в квартирах, входящих в жилой фонд.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что изменения призваны избавить жильцов многоквартирных домов от неудобств. Хостелы же смогут размещаться на первых этажах домов, но с отдельным входом.