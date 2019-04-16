Период похолодания продолжается в Алтайском крае – во вторник, 16 апреля, в регионе метами ожидается мокрый снег, местами – дождь.

В первую очередь, осадки прогнозируются в восточных районах края. Согласно информации регионального Гидрометцентра, на дорогах ожидается гололедица. Дневные температуры составят +4…+9 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +5…+7 градусов. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду.