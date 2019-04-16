Севастопольский морской завод, который ранее принадлежал действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет главным предприятие для обслуживания и ремонта кораблей Черноморского флота России.

Как сообщает "Российская газета", заводу предстоит пережить масштабную модернизацию. При этом предприятие уже принимает на ремонт новейшие боевые корабли Черноморского флота.

На ближайшие годы здесь запланирована реконструкция зданий, цехов, производственных площадок, замена станков и технологического оборудования.

Общая сумма инвестиций в техническое перевооружение Севморзавода оценивается в семь миллиардов рублей.