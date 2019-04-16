Масштабный пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа — соборе Нотр-Дам-де-Пари.
В социальных сетях очевидцы ЧП делятся фото и видео с места событий. На кадрах видны сильные клубы дыма и открытый огонь.
Отметим, что часть собора в данный момент закрыта строительными лесами – на объекте проводились реставрационные работы.
Информация о произошедшем уточняется. Не исключено, что возгорание может быть связано как раз со строительными работами.
Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng— Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.
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