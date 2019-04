Шпиль обрушился на горящем соборе Парижской Богоматери в столице Франции.

Момент обрушения шпиля был запечатлен на видео. На кадрах также видно, что несущая конструкция собора объята пламенем.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что одной из главных достопримечательностей Парижа вспыхнул масштабный пожар. Напомним и то, что возгорание может быть связано с проведением в соборе работ по реконструкции здания.

The fire has now spread to some surrounding areas around #NotreDame #Paris pic.twitter.com/3ptWG18nyC