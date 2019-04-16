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Юным британцам хотят запретить "лайки" в соцсетях

, ИА "Амител"
Власти страны хотят избавить детей от пагубного влияния социальных сетей
Ожидается, что новые нормы закона вступят в силу уже в этом году/ Фото: gorod48.ru

Ожидается, что новые нормы закона вступят в силу уже в этом году/ Фото: gorod48.ru

Граждане, не достигшие совершеннолетия, в Великобритании будут лишены возможности ставить "лайки" понравившимся публикациям в Facebook и Instagram, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

По данным британского издания, эта мера направлена на защиту детей и подростков от пагубного влияния социальных сетей.

Руководству крупнейших технологических гигантов предлагается предпринять шаги, нацеленные на то, чтобы несовершеннолетние меньше времени тратили на использование различных приложений в интернете.

В качестве одного из ограничений называется "лайкать" понравившиеся посты в Facebook и Instagram. Кроме того, IT-компаниям следует максимально ограничить сбор и хранение персональных данных юных британцев.

Отмечается, что IT-компании не могут делиться подобного рода сведениями и использовать их в коммерческих целях. Функция, отслеживающая перемещения детей, также должна быть отключена по умолчанию. Технологическим гигантам, нарушившим данное требование, будет предъявлен штраф в размере 4% их годового оборота. В случае с Facebook и Instagram он составит около $2,2 миллиарда долларов.

Эксперты полагают, что такие меры могут привести к созданию двух версий сайтов: для юных и взрослых пользователей. Авторы новых правил настаивают, чтобы владельцы социальных сетей использовали надежные способы проверки возраста. Если компании не смогут продемонстрировать, что способны отличить взрослых от несовершеннолетних, им придется предоставить равную степень конфиденциальности и защищенности всем без исключения.

Вероятно, новые требования вступят в силу уже в 2019 году.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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