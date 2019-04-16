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После нацистского приветствия в эфире НТВ завязалась потасовка

, ИА "Амител"
Позволившего себе такое поведение эксперта выгнали из студии
После этого целая группа экспертов захотела собственноручно выпроводить литератора из студии / Фото: скриншот из видео

После этого целая группа экспертов захотела собственноручно выпроводить литератора из студии / Фото: скриншот из видео

Писатель Сергей Лойко в программе "Место встречи" в прямом эфире телеканала НТВ позволил себе выполнить характерный жест нацистов и произнести фашистское приветствие.

Так он отреагировал на слова другого участника передачи, который обвинил его в поддержке главаря запрещенной в России экстремистской организации Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

После этого целая группа экспертов захотела собственноручно выпроводить литератора из студии. Ведущий телеканала не допустил рукоприкладства и сам выгнал Лойко из телепередачи.

Он извинился перед зрителями и объяснил, за что удалил писателя из эфира.

"Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме, – заявил Иван Трушкин. – Такого терпеть в этой студии мы не будем".

По его словам, НТВ обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение гостя программы на признаки уголовно наказуемого деяния.

Видеозапись инцидента опубликована на страничке программы в социальной сети Facebook.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

16.04.2019 08:32
месный

тоесть то что использовали нацисты надо запретить, ну а чё с алфавита не начать тогда

0  0
16.04.2019 09:14
eugene

16.04.2019 08:32
месный

Что за "выброс?"

0  1
16.04.2019 09:25
- гость -

Как надоели эти "братские" эксперты...Да и темы про этих соседий. Давайте поговорим о себе! Мы то во многих вещах недалеко от них ушли...

1  0
16.04.2019 09:37
гость

Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме

А что он сказал?

1  0
16.04.2019 09:41
гость

16.04.2019 08:32
месный
тоесть то что использовали нацисты надо запретить

Что за дибильная постановка вопроса, нацисты воду использовали, еду, воздух

0  0
16.04.2019 09:44
гость

Запад с Бандерой доиграется, как доигрался с Гитлером, начнется Третья Мировая из-за какого-нибудь дурня нацика

0  1
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