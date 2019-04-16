Писатель Сергей Лойко в программе "Место встречи" в прямом эфире телеканала НТВ позволил себе выполнить характерный жест нацистов и произнести фашистское приветствие.

Так он отреагировал на слова другого участника передачи, который обвинил его в поддержке главаря запрещенной в России экстремистской организации Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.

После этого целая группа экспертов захотела собственноручно выпроводить литератора из студии. Ведущий телеканала не допустил рукоприкладства и сам выгнал Лойко из телепередачи.

Он извинился перед зрителями и объяснил, за что удалил писателя из эфира.

"Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме, – заявил Иван Трушкин. – Такого терпеть в этой студии мы не будем".

По его словам, НТВ обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение гостя программы на признаки уголовно наказуемого деяния.

Видеозапись инцидента опубликована на страничке программы в социальной сети Facebook.