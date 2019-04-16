Писатель Сергей Лойко в программе "Место встречи" в прямом эфире телеканала НТВ позволил себе выполнить характерный жест нацистов и произнести фашистское приветствие.
Так он отреагировал на слова другого участника передачи, который обвинил его в поддержке главаря запрещенной в России экстремистской организации Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.
После этого целая группа экспертов захотела собственноручно выпроводить литератора из студии. Ведущий телеканала не допустил рукоприкладства и сам выгнал Лойко из телепередачи.
Он извинился перед зрителями и объяснил, за что удалил писателя из эфира.
"Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме, – заявил Иван Трушкин. – Такого терпеть в этой студии мы не будем".
По его словам, НТВ обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение гостя программы на признаки уголовно наказуемого деяния.
Видеозапись инцидента опубликована на страничке программы в социальной сети Facebook.
Комментарии
тоесть то что использовали нацисты надо запретить, ну а чё с алфавита не начать тогда
16.04.2019 08:32
месный
Что за "выброс?"
Как надоели эти "братские" эксперты...Да и темы про этих соседий. Давайте поговорим о себе! Мы то во многих вещах недалеко от них ушли...
Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме
А что он сказал?
16.04.2019 08:32
месный
тоесть то что использовали нацисты надо запретить
Что за дибильная постановка вопроса, нацисты воду использовали, еду, воздух
Запад с Бандерой доиграется, как доигрался с Гитлером, начнется Третья Мировая из-за какого-нибудь дурня нацика