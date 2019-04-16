Ремонт дорог в Бийске стартовал на две неделе раньше намеченного срока, сообщают "Вести Алтай".

Дорожники уже начали срезать слои старого асфальта и заливать битумную смесь. Ремонтные работы стартовали на обходной дороге к Зеленому клину. Сейчас городские службы приводят дорожное полотно в порядок, а уже летом Бийск впервые примет участие в федеральном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В общей сложности, в наукограде будет отремонтировано 18 километров дорог. Это не считая локального и ямочного ремонта, который обновит еще приблизительно 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна.