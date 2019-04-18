Времена, когда 33 квадратных метра были синонимом семейного счастья, давно канули в Лету: сегодня все больше людей хотят иметь и комфорт, и личное пространство, а значит, все чаще выбирают просторные трех- и четырехкомнатные квартиры. В такой квартире не только легче дышится: чем большая площадь имеется в распоряжении, тем больше возможностей появляется для реализации самых смелых дизайнерских решений. Кроме того, просторная квартира станет идеальным вариантом для большой семьи, однако и она требует грамотного выбора, ведь даже внушительная квадратура не является залогом функциональности. На что обратить внимание при выборе "трешки" и "четырешки" – разбираемся с порталом Amic.ru.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БОЛЬШИХ КВАРТИР

Начнем, пожалуй, с "наболевшего" – с минусов. В отношении габаритных квартир бытует стереотип, что они очень дорогие, однако рынок показывает, что это не так: четырехкомнатные квартиры в новостройках зачастую дешевле трехкомнатных на вторичном рынке. Многих отпугивают от покупки бьющие по карману коммунальные, однако и здесь есть выход: при наличии у дома собственной автономной котельной ежемесячные платежи за горячую воду и отопление обойдутся почти вполовину меньше, чем в среднем по городу.

А теперь о преимуществах, которых у больших квартир действительно немало. Среди них – возможность организовать планировку и зонировать пространство по собственному вкусу; наличие нескольких санузлов; просторная кухня и прихожая; наличие лоджии, что обеспечивает дополнительное полезное пространство; просторные коридоры и проходы, где можно разместить шкафы, этажерки и стеллажи. Кроме того, чем больше квартира, тем меньше других соседних квартир на лестничной площадке.

На что же стоит смотреть при выборе квадратных метров?

Жилая и дополнительная площадь. Обращайте внимание на то, какова площадь, которой вы будете распоряжаться. Несомненным плюсом станут просторные и остекленные лоджии, свободные проходы и функциональная планировка.

Обращайте внимание на то, какова площадь, которой вы будете распоряжаться. Несомненным плюсом станут просторные и остекленные лоджии, свободные проходы и функциональная планировка. Расположение и инфраструктура. Если дом будет расположен в районе с удобной транспортной развязкой, а рядом будут находиться магазины, банки, аптеки, торговые центры и рестораны, а также школы и детские сады, это существенно сэкономит время на быт.

Если дом будет расположен в районе с удобной транспортной развязкой, а рядом будут находиться магазины, банки, аптеки, торговые центры и рестораны, а также школы и детские сады, это существенно сэкономит время на быт. Тип дома, год постройки. Если дом панельный, в нем может быть шумно и холодно. Добротные кирпичные дома встречаются реже, но это один из самых лучших вариантов.

Если дом панельный, в нем может быть шумно и холодно. Добротные кирпичные дома встречаются реже, но это один из самых лучших вариантов. Репутация застройщика. Обращайте внимание на надежность и стабильность застройщика. В приоритете – компании, которые давно на рынке и не экономят на качестве стройматериалов.

"ТРЕШКИ" И "ЧЕТЫРЕШКИ", КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

Где найти доступную большую квартиру в Барнауле? Высоким спросом среди людей, выбирающих комфортное жилье в новостройке, пользуются квартиры от компании "Домстрой". Одним из самых востребованных объектов в исполнении данного застройщика является многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221 Д, – между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский". Являющийся завершением внушительного жилого комплекса, расположенного за ТРЦ "Огни", неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова, этот дом запланирован к сдаче уже через год.

Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала и его инфраструктуру: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№51, 75, 79, 81, 123, 131) – все это в шаговой доступности, а в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад. Семейным людям понравится благоустроенная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой.

Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость, а большой выбор квартир, сдающихся с полной предчистовой отделкой, – от студий и однокомнатных до "евродвушек" и "евротрешек" – позволит с легкостью подобрать оптимальный вариант.

Особого внимания в этом доме заслуживают трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры площадью 96 и 123 кв.м соответственно. Они обладают всеми преимуществами "правильных" просторных квартир: функциональной планировкой с большой кухней и залом, лоджиями со стильными французскими окнами размером в человеческий рост, выходом окон на обе стороны дома. Кроме того, у четырехкомнатной квартиры – два санузла и две лоджии, а также минимальное количество квартир на одной площадке, что является дополнительным преимуществом. При этом такие квартиры вполне могут позволить себе семьи со средним достатком: их стоимость – порядка 4300 тыс. руб. (за трехкомнатную) и около 5200 тыс. руб. (за четырехкомнатную), а низкие коммунальные платежи, составляющие не более 4500 руб. (за трехкомнатную) и в пределах 6500 руб. (за четырехкомнатную) в холодное время года, обеспечиваются наличием собственной газовой котельной. Благодаря этому жильцы дома получают как минимум 45% экономии по сравнению с квартирами, отапливаемыми от магистральных сетей, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды.

Кроме того, еще одним весомым аргументом в пользу приобретения здесь жилья является безупречная репутация застройщика: ООО СЗ "Домстрой" – компания, которая оперативно подстраивается под стремительно меняющееся сегодня законодательство в строительной сфере, много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, а в его портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города.

Настало время поменять свое старое жилье на отличную, просторную квартиру в новом доме: приобретая квартиру от "Домстроя", вы можете быть уверены, что покупаете действительно комфортное, качественное и современное жилье, а также выгодно инвестируете в свое будущее.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5

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