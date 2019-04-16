Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении из краевого бюджета дополнительных средств на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, сообщает региональное правительство.

В общей сложности объекты образования получат еще 720 млн рублей.

Из них 291 млн рублей направят на проведение проектных работ и капитальный ремонт зданий, а 150 млн рублей – на обновление автопарка.

Еще 100 млн рублей пойдет на закупку оргтехники, учебного и лабораторного оборудования. Аналогичную сумму распределят на спортинвентарь и спортивное оборудование.

Не забудут и про обеспечение антитеррористической защиты. На это направят 73 млн рублей.