Барнаул после вчерашнего снегопада превратился в одну большую пробку утром во вторник, 16 апреля.

В данный момент, согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, транспортные заторы в краевой столице оцениваются в девять баллов. Автомобилисты в социальных сетях сообщают, что движение в городе просто отсутствует.

Ситуацию на дорогах усугубляет тот факт, что многие автовладельцы в условиях гололеда уже передвигаются на летней резине.