Барнаул после вчерашнего снегопада превратился в одну большую пробку утром во вторник, 16 апреля.
В данный момент, согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, транспортные заторы в краевой столице оцениваются в девять баллов. Автомобилисты в социальных сетях сообщают, что движение в городе просто отсутствует.
Ситуацию на дорогах усугубляет тот факт, что многие автовладельцы в условиях гололеда уже передвигаются на летней резине.
Комментарии
А где же дорожные службы???
С чистой совестью спят)))
Надо сначала на прогноз смотреть а потом переобуваться. едут теперь 20км в час и в горку подняться не могут.
А дорожные слжбы и воввсе куда то делись. когда зимой дороги чистые были - ездили ночами - гудели. здесть вечером снег выпал че ночью делали? где службы? ни песка ни очистки . на дорогах каток.
Вот и имеем дороги в виде зеркала, и торопящихся переобуваться на летней резине. Вот и пробки.