Барнаул после вчерашнего снегопада превратился в одну большую пробку утром во вторник, 16 апреля.
В данный момент, согласно информации сервиса Яндекс.Пробки, транспортные заторы в краевой столице оцениваются в девять баллов. Автомобилисты в социальных сетях сообщают, что движение в городе просто отсутствует.
Ситуацию на дорогах усугубляет тот факт, что многие автовладельцы в условиях гололеда уже передвигаются на летней резине.
Комментарии
А где же дорожные службы???
С чистой совестью спят)))
Надо сначала на прогноз смотреть а потом переобуваться. едут теперь 20км в час и в горку подняться не могут.
А дорожные слжбы и воввсе куда то делись. когда зимой дороги чистые были - ездили ночами - гудели. здесть вечером снег выпал че ночью делали? где службы? ни песка ни очистки . на дорогах каток.
Вот и имеем дороги в виде зеркала, и торопящихся переобуваться на летней резине. Вот и пробки.
Нефиг на лете вылазить! Я вот не рискнул. Вон такси или общественный транспорт! Правда яндекс-такси под это дело офигели. Зарядили от солнечной до центра 400рублей!!! Изверги! Надо их байкотировать!!!
" С чистой совестью спят))"
Ну конечно - они бездельники и лентяи! Не то, что вы - "активные и неравнодушные"!
Встали пораньше (часа за 2 - 3 до обычного часа), убрали снег у своего подьезда?! Почистили стоянку у дома?! Заехали в школу своих детей - помогли дворнику?!
16.04.2019 09:35
krash
старожил
А дорожным службам зачем напрягаться? К обеду на дорогах растает. Топливо можно просто списать и отрапортовать, скоко тонн вывезли))) Профит.
16.04.2019 09:48
- гость -
Так это... им вроде за это как раз деньги платят? А нам как бэ за другую работу заработная плата положена. Странная логика - чистить должны все, кроме тех, кто за это деньги получает.
Да небыло пробок, о чем вы?
Ну медленно все ехали, но ехали, машин не много
Ехал из Научного сегодня, было очень забавно наблюдать за идиотами, уже переобувшимися в лето и рискнувшими ехать в город, которые не могли в горочку подняться ...
16.04.2019 09:48
- гость -
"Так это... им вроде за это как раз деньги платят?"
Снего шел до середины ночи. Как вы думаете, успеет дворник к вашей побутке убрать во дворе, стоянке и пр.? А вообще то дорожные службы по регламенту должны начинать уборку с выездов из города! Иначе хоть досуха вычисти улицы города - пробки (как в горлышке бутылки) всё остановят!
Гостю вверху. Никогда Не называй идиотами людей, которых ты не знаешь. Папа не учил в детстве?и второе, в пятницу не было ещё данных что будет снегопад.и вообще по положению пдд переобуваться с зимней на летнюю разрешено с 1 марта.а то что у нас снег в мае,так это как узнать?