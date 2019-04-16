"АлтайБаскет" в повторном матче второй баскетбольной Суперлиги в Черкесске уверенно обыграл "Эльбрус" со счетом 87:73.

Наши баскетболисты завладели преимуществом с начала игры и выиграли первую четверть – 25:11. В дальнейшем барнаульцы наращивали преимущество и перед заключительным отрезком матча уверенно вели в счете 70:44.

В последней четверти "АлтайБаскет" позволил хозяевам паркета немного сократить отставание, но все же одержал уверенную победу. Самым результативным в алтайской команде стал Илья Ашмаров, который набрал 18 очков. В первой встрече барнаульцы уступили со счетом 87:91.

21 и 22 апреля "АлтайБаскет" дома сыграет с "Тамбовом".