Бывшего главного бухгалтера республиканской стоматологической поликлиники осудили за растрату денежных средств медучреждения на погашение своей ипотеки, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Как установлено судом и следствием, с января 2013-го по декабрь 2015 года женщина использовала цифровую подпись главного врача учреждения, чтобы из средств организации оплачивать свою ипотеку.

Кроме того, она незаконно завышала свою зарплату. А чтобы это не стало известно руководителю, сотрудница подделывала платежные ведомости.

Таким образом она в общей сложности присвоила 6 млн рублей, принадлежащих медучреждению.

Чтобы легализовать полученный преступным путем доход, она продала однокомнатную квартиру, ипотека по которой была погашена финансами поликлиники, и приобрела трехкомнатное жилье.

Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере") и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная лицом с использованием своего служебного положения").

Экс-главбуха приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на протяжении двух лет.

Сторона защиты подала апелляцию, считая приговор слишком суровым. Верховный суд Республики Алтай ходатайство адвокатов не удовлетворил, оставив ранее вынесенный вердикт без изменений.