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Бухгалтер погасила ипотеку средствами горно-алтайской поликлиники

, ИА "Амител"
Женщину осудили на 3,5 года колонии общего режима
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бывшего главного бухгалтера республиканской стоматологической поликлиники осудили за растрату денежных средств медучреждения на погашение своей ипотеки, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Как установлено судом и следствием, с января 2013-го по декабрь 2015 года женщина использовала цифровую подпись главного врача учреждения, чтобы из средств организации оплачивать свою ипотеку.

Кроме того, она незаконно завышала свою зарплату. А чтобы это не стало известно руководителю, сотрудница подделывала платежные ведомости.

Таким образом она в общей сложности присвоила 6 млн рублей, принадлежащих медучреждению.

Чтобы легализовать полученный преступным путем доход, она продала однокомнатную квартиру, ипотека по которой была погашена финансами поликлиники, и приобрела трехкомнатное жилье.

Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере") и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная лицом с использованием своего служебного положения").

Экс-главбуха приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на протяжении двух лет.

Сторона защиты подала апелляцию, считая приговор слишком суровым. Верховный суд Республики Алтай ходатайство адвокатов не удовлетворил, оставив ранее вынесенный вердикт без изменений.


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Комментарии

16.04.2019 09:49
- гость -

6 лямов на 3.5 года раскидать - не плохая зарплата...мне чтобы столько заработать 12 лет работать нужно.

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