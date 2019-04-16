Розничная сеть "Мария-Ра" планирует открыть в Барнауле несколько магазинов в новом формате. Как пояснили в компании, особенность экспериментальных магазинов в том, что они объединяют классический торговый зал и полноценную зону кафе. Это сделано в первую очередь для удобства покупателей, которые приходят в магазин с различными целями: кто-то основательно выбирает продукты и товары для ежедневного использования, совершает "закупку" на несколько дней, а кто-то заглянул, чтобы быстро перекусить и выпить кофе прямо в кафе или забрать кофе и готовую еду с собой.

Первый магазин уже открылся 29 марта 2019 года в ТЦ "Первомайский" (пр. Красноармейский,58). С 7 утра, как только открывается магазин, в кафетерии появляются первые покупатели. Кто-то просыпается под ароматный кофе "РА-МА", приготовленный на профессиональной кофе-машине, не уступающей по качеству оборудованию кофеен, но по более привлекательной цене. Кто-то начинает день фруктовым или овощным фрешем, завтракает горячим хот-догом или свежим сэндвичем, салатом "от шефа" в удобной упаковке. Любителей сладостей ждет большой выбор капкейков. Конечно, изменился и ассортимент магазина: появился более широкий выбор выпечки и готовых блюд, на витринах добавились экзотические фрукты и овощи, расширился ассортимент сыров и охлажденного мяса, появилась молочная эко-продукция фермерских хозяйств. Как в торговом зале, так и в кафетерии покупателей встречают позитивные молодые ребята в новой форменной одежде. Они умело готовят кофе и хот-доги, раскладывают свежие овощи и фрукты, быстро обслуживают покупателей на кассах.

В апреле планируется открыть еще 2 магазина нового формата – на пр. Красноармейском, 4 и на ул. Советская, 3. Всего в ближайшее время запланировано открытие 8 магазинов, в том числе – и в нескольких крупных районных центрах.

На вакансии в магазины нового формата служба персонала компании приглашает кассиров-продавцов, директоров магазинов и их заместителей. Кроме того, в команды магазинов нового формата ищут кассиров-бариста, кондитеров, пекарей.

Если вы хотите найти свое место в одной из формируемых команд – звоните уже сегодня по тел. 8-923-642-55-26, отсылайте свое резюме на адрес p11@maria-ra.ru или приходите в Отдел по подбору персонала: пр. Строителей, 117, 5 этаж, 531 кабинет. Анкету также можно заполнить на сайте компании.

"Мария-Ра": РАботай! РАзвивайся! РАдуйся!