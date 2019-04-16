В 2019 году Алтайский государственный технический университет будет вести прием в университетский технологический колледж на обучение по трем новым специальностям среднего профессионального образования "-–Технология металлообрабатывающего производства", "Технология производства изделий из полимерных композитов" и "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей".

Как отмечают в колледже АлтГТУ, эти специальности вошли в список 50-ти наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда. Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Выпускники специальности "Технология производства изделий из полимерных композитов" будут готовы к проектированию производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов; обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и технологической оснастки; ведению технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; планированию и организации производственной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускника специальности "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" заключается в организации процессов и выполнении диагностирования, обслуживания и ремонта автомобилей различной специализации. Выпускники ориентированы на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях.

Как и в прошлые годы, колледж АлтГТУ продолжит осуществлять набор на такие специальности среднего профессионального образования, как "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Информационные системы", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".

Зачисление на программы СПО осуществляется по результатам освоения программы среднего общего образования (не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании). Выпускники девятых классов, получившие только основное общее образование, в колледж АлтГТУ поступить не смогут.

Добавим, что выпускники одиннадцатых классов, а также выпускники колледжей, получившие образование по профессии, могут претендовать на бюджетные и внебюджетные места, а выпускники колледжей, получившие образование по специальности, могут быть зачислены только на внебюджетные места как уже имеющие СПО данного уровня. В этом году колледжу выделено 135 бюджетных мест.