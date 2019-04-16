Лаборатория Scimago в партнерстве с Elsevier обнародовала очередной выпуск международного рейтинга вузов (SCImago Institutions Rankings 2019).

Всего в рейтинге представлено 3471 университет мира, в том числе 111 ведущих российских вузов.

В 2019 году АлтГУ улучшил свое положение в рейтинге на три позиции по сравнению с предыдущим годом и занял среди вузов России 42-е место.

Рейтинг построен на 12 критериях в разрезе трех направлений:

1. Критерии, оценивающие научно-исследовательскую работу – в эту группу входят одиннадцать критериев, суммарный весовой коэффициент которых составляет 50%. Источником информации для этой группы служит наукометрическая база данных Scopus.

2. Критерии, оценивающие инновационную деятельность – в эту группу включены три критерия, суммарный весовой коэффициент которых 30%. Источник информации – база данных PATSTAT.

3. Критерии, оценивающие социальное воздействие, – включены три веб-индикатора, суммарный весовой коэффициент 20%. Источники информации – Google и Ahrefs.

Следует отметить, что по направлению оценки инновационной деятельности АлтГУ вошел в топ-25 инновационных университетов России, поделив 22-ю позицию с такими лидерами российской высшей школы, как МГТУ им. Н. Э. Баумана и участником проекта "5-100" – Сибирским федеральным университетом, уступив всего одну позицию НИУ ТПУ.