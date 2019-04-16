Суд рассмотрел ходатайство регионального управления ФСБ об изменении меры пресечения замдиректора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова, сообщает "Ъ".

Известного кардиохирурга обвиняют в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при проведении госзакупок (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174. 1 УК РФ).

Ранее он был заключен под арест в связи с тяжестью экономического преступления и опасениями следствия в том, что врач может скрыться от следствия за границей, где у него есть родственники и имущество.

Суд удовлетворил ходатайство и смягчил меру пресечения Покушалову. Он заключен под домашний арест с правом проводить прогулки возле дома продолжительностью до двух часов.