Среда, 17 Апрель, 08:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,24
€ 72,65
Обь
245см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме "здесь и сейчас"

, ИА "Амител"
До 5 миллионов рублей могут взять предприниматели без длительной процедуры одобрения на открытых и честных условиях

В вопросах финансирования малому бизнесу крайне важна оперативность: длительное ожидание одобрения кредита может сорвать внезапно наметившуюся выгодную сделку, нарушить планы компании и даже остановить бизнес-процессы из-за нехватки средств. Сервис займов под залог "Ваш инвестор" предлагает предпринимателям удобное решение.

Получить денежный заем под залог автотранспорта (легковые или грузовые автомобили, спецтехника) представители бизнеса – будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели – могут на сумму до пяти миллионов рублей. Процедура рассмотрения заявки максимально упрощена, что ускоряет процесс получения займа.

Цели могут быть любые: покрытие кассовых разрывов, пополнение оборотных средств, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам, покупка техники или оборудования, неотложные нужды или развитие бизнеса.

По статистике, каждый второй клиент компании "Ваш инвестор" становится постоянным, потому что рассматривает займы не как разовый инструмент получения средств, а как постоянный источник финансирования под различные потребности.

В компанию "Ваш инвестор" обращаются представители абсолютно разных сфер бизнеса – строительные и ремонтные компании, транспортные компании, осуществляющие грузоперевозки, торговые предприятия и предприятия общественного питания. Предложение подходит для любых направлений бизнеса.

Никаких страховок и скрытых комиссий, все условия прозрачны и прописаны в договоре, а кредитная история заемщика не является определяющим фактором при рассмотрении заявки. Возможность досрочного погашения займа – это еще одно преимущество, которое отмечают представители бизнеса, являющиеся клиентами компании "Ваш инвестор".

Подать онлайн-заявку на заем представители бизнеса могут на сайте vashinvestor.ru.

Справка

Компания "Ваш инвестор" – это надежный партнер, услугами которого с 2013 года уже воспользовались тысячи человек. Компания работает на территории 12 городов России, и география присутствия непрерывно расширяется. ООО МКК "Ваш инвестор" включен в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

ООО МКК "Ваш инвестор"
Официальный сайт
Телефон: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)

Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. ИНН 5407487242. Займы под залог автотранспортного средства. Сумма займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 5 000 000 рублей. Ставка от 54% до 96% в год. Тарифы: доступный, удобный, свободный. Срок действия договора займа и срок возврата займа от 61 дня до года. Возможно продление. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:27
Итальянская весна без выезда из Сибири: где провести майские праздники 0
08:23
Что нужно сделать, чтобы опломбировку счетчика в новом доме провели быстрее 0
08:16
Новая награда появится в Алтайском крае 0
08:01
Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме "здесь и сейчас" 0
07:50
Депутат рассказал, чем грозит приватизация предприятия детского питания "Модест" 1
07:43
Вытягивает деньги или заботится: как понять, что стоматологу можно доверить зубы 0
07:34
Власти намерены при продаже сохранить контроль над аэропортом Барнаула 1
07:22
20 тысяч абортов в год делают жительницы Алтайского края 2
07:15
Личный кабинет БГЭС: как оплатить электроэнергию не выходя из дома 1
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 10,8 млн руб. 1
07:01
Польза в кубе: очистить пространство, поддержать нуждающихся и помочь природе 0
06:48
О менталитете, сервисе и отдыхе в Горном Алтае с владельцем "Империи туризма" 0
06:32
Студентка-архитектор: как выглядит первая красавица России 0
06:17
Дождь, гололед и сильный ветер обещают в Алтайском крае 17 апреля 0
06:01
Почти 200 млн рублей задолжали жители Алтайского края за вывоз мусора 4
05:28
В Новосибирске без вести пропал 10-летний мальчик 0
04:10
Названа причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу 0
03:58
Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет 0
02:58
"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски" 0
01:56
Названы характеристики и особенности PlayStation 5 0
00:44
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце 1
23:51
Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении 0
23:26
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза 1
23:08
В Санкт-Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову 0
22:47
В Новосибирске ищут женщину, гулявшую с ребенком на поводке 2
22:20
Мэрия Горно-Алтайска продает четыре машины и прицеп 0
22:01
Honda насмерть сбила 10-летнего ребенка в Барнауле 0
21:45
После пожара люди скупают книги Гюго "Собор Парижской Богоматери" 0
21:28
"Автонет" опроверг введение платы за проезд перекрестков 1
21:01
"Дегенераты": правнук Сталина возмутился оправданием репрессий 2
20:40
Facebook и Twitter предупредили об угрозе блокировки в России 1
20:29
Макгрегор оценил, как Овечкин нокаутировал Свечникова 0
20:09
Суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44 млн за Крым 2
19:46
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге 0
19:25
Варвару Караулову отпустили из колонии по УДО 0
19:08
Коротко о главном: мусорный тариф, министерский футбол и трасса Бийск – Абакан
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 апреля
18:43
Тяжелобольного младенца увезли спецбортом из Новосибирска в Москву 1
18:22
В Алтайском крае отремонтируют 200 дорог почти на 6 млрд рублей 2
18:08
Сын-школьник уральского мэра заработал за год 409 тысяч рублей 2
17:49
Безработный заринчанин попал под дело за предложение взятки сотруднику ГИБДД 1
17:32
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама 23
17:24
Бывшего главного инженера госпредприятия судят в Бийске за крупные взятки 0
17:13
Госдума ужесточила правила госзакупок для детского отдыха 0
17:01
Силовое задержание подпольных продавцов контрафактного алкоголя провели на Алтае 0
16:48
GrelkaFest-2019: как в Шерегеше прошел массовый спуск в купальниках 5
16:33
Пациент больницы в Бийске погиб после падения из окна 1
16:22
Госдума приняла закон о суверенном Рунете 7
16:15
Сессия: клиенты зарабатывают на бизнесе продавцов 0
16:11
Алтайские спасатели проводят масштабные учения по ЧС 2
16:01
Многофункциональный гаджет: как выбрать смарт-часы 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.