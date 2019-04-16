Росстат объявил о замедлении темпов роста промышленного производства в России, сообщает "Коммерсантъ".

Так, если в феврале объемы производства выросли на 4,1% в сравнении соответствующим месяцем 2018 года, то в марте – только на 1,2%.

В Министерстве экономического развития РФ такие изменения объяснили календарным фактором, который был благоприятнее в феврале, чем в марте.

Также в числе ключевых факторов, способствовавших снижению темпов роста, назвали ограничение добычи нефти в соответствии с соглашением в рамках ОПЕК+.

В то же самое время в ведомстве уточнили, что в целом в этом году динамика промышленного производства в России превосходит прогнозы развития.