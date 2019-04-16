Представители алтайской компании "Моквин" собираются поставлять в Киргизию аккумуляторные батарей собственной марки Renergy. А также установить прямые связи с крупными сетями по реализации такой продукции. Ранее компания лишь закупала в Киргизии свинец и свинецсодержащие материалы, сообщили в пресс-улжбе правительства Алтайского края.

Отметим, сейчас представители компании работают в Республике в составе официальной делегации Алтайского края. Официальный визит организован по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Нашу продукцию покупают теперь в Европе, в том числе благодаря работе в рамках официального визита Алтайского края в Татарстан. Мы познакомились с предприятиями, которые производят автомобили для Российской Федерации и заинтересованы в определенной локализации бизнеса в России, – филиалами "Тойота", "Ситроен", "Пежо", "Шкода", "Фольсваген", "Мерседес". Нам было интересно узнать их требования к материалам, которые идут для производства аккумуляторных батарей. Мы познакомились с системой 4.0, находимся сейчас в тесном контакте с рядом предприятий и торгово-промышленными палатами, в частности с торгово-промышленной палатой Братиславы",- рассказал директор по стратегическому развитию Тарас Транчук.

Сегодня производительность компании составляет – 1000 тонн в месяц. 50% продукции реализуется с России, другая половина – в зарубежные страны: Южная Корею, Швейцарию, Чехию, Германию, Польшу, а также Узбекистан, Казахстан. В компании трудится 135 человек. По итогам прошлого года прибыль предприятия составила порядка 36 млн. рублей.

Что известно о компании "Моквин"

Предприятие — крупнейший переработчик вторичного свинца в Сибири, современный завод, имеющий все необходимое для глубокой переработки отходов II класса опасности.

"Моквин" выпускает 40 тонн очищенного металла в сутки – 48 разных составов сплава; занимается созданием инфраструктуры цивилизованного обращения с опасными отходами и, кроме производственных проектов, работает в сфере науки и образования, в том числе с высшими учебными заведениями. Практика завода позволила создать расширенный курс по подготовке студентов к работе с опасными отходами.