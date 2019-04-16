Эксперимент по борьбе с пробками через введение платного проезда перекрестков запустят в России в 2020 году, сообщает РИА Новости.
В Национальной технологической инициативе "Автонет" уточнили, что если вводить плату в пиковые часы нагрузки на наиболее загруженные пересечения автодорог, то в среднем каждый десятый водитель выберет другой маршрут.
Авторы инициативы уверены, что уменьшение транспортного потока даже на 10-20% позволит с комфортом проехать перекресток тем водителям, которые не пожалеют денег за экономию времени.
Тестирование идеи запланировали на 2020 год в рамках проекта "Умный город" в одном из городов РФ.
Проверять эту методику предлагается в Липецке, Нижнем Новогороде или Ульяновске, однако окончательного решения пока еще не сделано.
Комментарии
НУ наконец то! А то, что то стали мы закисать без новых креативных идей нашей элиты...
Не полное название новости...
"Платные перекрестки хотят ввести в России для борьбы с пробками, нищебродами, то есть с большей частью россиян"
Ну а за воздух то когда платить будем???
то, есть ОТ будет ездить по закоулкам, либо стоимость билетика превысит проезд на такси
Шлакбаум штоле поставят перед перекрестком?
А еще можно вход и выход из квартир платным сделать. Ну чтоб люди просто так по улице не шлялись.