Эксперимент по борьбе с пробками через введение платного проезда перекрестков запустят в России в 2020 году, сообщает РИА Новости.

В Национальной технологической инициативе "Автонет" уточнили, что если вводить плату в пиковые часы нагрузки на наиболее загруженные пересечения автодорог, то в среднем каждый десятый водитель выберет другой маршрут.

Авторы инициативы уверены, что уменьшение транспортного потока даже на 10-20% позволит с комфортом проехать перекресток тем водителям, которые не пожалеют денег за экономию времени.

Тестирование идеи запланировали на 2020 год в рамках проекта "Умный город" в одном из городов РФ.

Проверять эту методику предлагается в Липецке, Нижнем Новогороде или Ульяновске, однако окончательного решения пока еще не сделано.