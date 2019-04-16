Легендарный хоккеист Александр Овечкин и уроженец Барнаула Андрей Свечников устроили драку в ходе матча "Вашингтон" – "Каролина" в плей-офф НХЛ.
Потасовка между 33-летним капитаном "Кэпс" и 19-летним игроком "Кейнс" произошла в середине первого периода при счете 1:0. Во время драки Овечкин очень быстро отправил в нокаут своего визави.
В итоге оба россиянина получили пятиминутные удаления. Андрей Свечников на лед в этой игре больше не выходил.
Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "Каролины". Счет в серии – 2:1, впереди "Вашингтон".
Комментарии
несовершеннолетний по американским законам хоккеист попросил подраться взрослого дядю)
На первый взгляд барнаулец сам напросился.... но и мэтр "хорош"
папка воспитал xD
Третью игру выпрашивал.Выпросил.Овечкин преподал урок на будущее.