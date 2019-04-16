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Овечкин подрался с барнаульцем Свечниковым и отправил его в нокаут в матче НХЛ

, ИА "Амител"
33-летний капитан "Вашингтона" одолел 19-летнего игрока "Каролины"
После этого Андрей Свечников на лед не выходил / Фото: youtube.com

После этого Андрей Свечников на лед не выходил / Фото: youtube.com

Легендарный хоккеист Александр Овечкин и уроженец Барнаула Андрей Свечников устроили драку в ходе матча "Вашингтон" – "Каролина" в плей-офф НХЛ.

Потасовка между 33-летним капитаном "Кэпс" и 19-летним игроком "Кейнс" произошла в середине первого периода при счете 1:0. Во время драки Овечкин очень быстро отправил в нокаут своего визави.

В итоге оба россиянина получили пятиминутные удаления. Андрей Свечников на лед в этой игре больше не выходил.

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "Каролины". Счет в серии – 2:1, впереди "Вашингтон".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.04.2019 11:13
- гость -

несовершеннолетний по американским законам хоккеист попросил подраться взрослого дядю)

0  0
16.04.2019 11:19
Kimi

На первый взгляд барнаулец сам напросился.... но и мэтр "хорош"

0  0
16.04.2019 11:23
- гость -

папка воспитал xD

0  0
16.04.2019 11:25
9

Третью игру выпрашивал.Выпросил.Овечкин преподал урок на будущее.

0  0
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