Легендарный хоккеист Александр Овечкин и уроженец Барнаула Андрей Свечников устроили драку в ходе матча "Вашингтон" – "Каролина" в плей-офф НХЛ.

Потасовка между 33-летним капитаном "Кэпс" и 19-летним игроком "Кейнс" произошла в середине первого периода при счете 1:0. Во время драки Овечкин очень быстро отправил в нокаут своего визави.

В итоге оба россиянина получили пятиминутные удаления. Андрей Свечников на лед в этой игре больше не выходил.

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "Каролины". Счет в серии – 2:1, впереди "Вашингтон".