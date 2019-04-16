Полицейские Украины рядом с домом Владимира Зеленского задержали группу людей на джипе, где вместо заднего сиденья был вмонтирован крупнокалиберный пулемет ДШК, сообщает "Известия".
Свою жертву злоумышленники поджидали на выезде из коттеджного поселка, в котором проживает кандидат в президенты.
Оружие с убойной дальностью 3 км предположительно предназначалось для покушения на жизнь преступного авторитета, уточнил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Киллеры собирались убить мужчину "из мотивов мести", предполагают следственные органы.
Напомним, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Эти кандидаты прошли во второй тур выборов.
Комментарии
Так что крупнокалиберный пулемет ДШК,это для кого надо пулемёт.
Кстати,о крупнокалиберных пулемётах:Надю Савченко освободили.
По словам генпрокурора Украины, киллеры ждали преступного авторитета
Это кого они ждали то?