Акция "Бессмертный полк" состоится в Барнауле 9 мая уже в седьмой раз – участников шествия разделят на две колонны, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что движение колонн "Бессмертного полка" начнется сразу после окончания торжественного построения войск в 10:40.
При построении участников шествия будет сохранен прежний принцип формирования колонн по районам в две линии:
- по нечетной стороне проспекта Ленина (от улицы Молодежной до площади Октября) пройдет построение участников акции из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского районов, а также построение колонны общественных организаций;
- по четной стороне проспекта Ленина (аллея от улицы Молодежной до площади Октября) будет организовано построение участников акции из Ленинского и Индустриального районов.
Городские власти добавляют, что для участников акции будут работать творческие площадки по проспекту Ленина перед зданием Алтайского государственного института культуры и у торгового центра "Россия".
В финальной точке шествия (у Дворца зрелищ и спорта) будет создана новая инсталляция – красная линия истории, которая будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений. Инсталляция будет представлять собой натянутые красные нити.
Также будет возведена традиционная "Стена Памяти", на которой все желающие смогут оставить свое послание.
Комментарии
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Вы когда-нибудь и где нибудь читали, чтобы чиновники участвовали в подготовке народных протестов против роста пенсионного возраста? Против введения новых налогов? Роста тарифов ЖКХ? Завоза московского мусора в регионы? Против захвата Крыма и войны с Украиной? Против уплотнительных застроек? Уничтожения малого бизнеса? За свободу интернета? За освобождение политзаклченных?
Никогда вы про такое не услышите. Зато про деятельное участие властей в подготовке шествий «бессмертных полков» — всегда пожалуйста. Там и Путин пойдет во главе московского «полка» с портретом, а также «другие официальные лица».
Все раз в год в одной колонне – обогатившиеся семейными и дружескими кланами правители и бесправный, обедневший народ.
Отличное «всенародное единение» с теми, кто обчистил гражданам карманы и лишил страну будущего.
И только портреты давно умерших людей, прибитые к деревянным палкам, в молчании поплывут 9 мая над толпой. Они ничего уже не скажут.
я не пойду с портретом своего деда, потому что дед не поддержал бы сегодняшнюю власть лицемеров и лгунов. Дед воевал за семью и социальное государство. а сейчас как колония-вывоз капитала из России. Это мой протест
хрустальная идея, так потрясшая всех своим первым воплощением в жизнь, всё плавно-ожидаемо переросло в стандартно-заскорузлый чиновничьий фарс. тьфу...
Шествие «бессмертных полков» превращено российским начальством в демонстрацию верности себе, в акцию, смысл которой – отвлечение людей от текущих проблем.
Ну вот и до этой хорошей идеи добрались со своими бюрократическими замашками...
То что призвано объединить теперь будет разъединять. В натуре все на изнанку...!
а почему АМИК ничего не пишет о тех жутких пожарах, что произошли в крае в прошедшие выходные? Тишина. Везде. А ведь массово горели деревни! В Стуково сгорело больше 10 строений - дома, бани , гаражи, сараи. Вся деревня поднялась с лопатами и граблями ( в МЧС отвечали, что машин нет), отстаивали свои дома сами. В Шелаболихинском р-не сгорело много домов, в Новых Зорях (Штабка), в коттеджном поселке за Власихой. Это только то, что мне известно. Причиной возгорания везде была сухая трава. Главы сельсоветов уже давно не окашивают территории, гидранты пожарные работают не везде, пожарные машины на вызов не приходят , а если предит какая-нибудь дырявая, так всю воду до приезда выльет. Про эти "достижения" власти ничего не говорят. В шелаболихе глава побоялся один к погорельцам ехать - полицию с собой позвал. Скоро власти без охраны не будут из дома выходить...