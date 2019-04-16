Акция "Бессмертный полк" состоится в Барнауле 9 мая уже в седьмой раз — участников шествия разделят на две колонны, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что движение колонн "Бессмертного полка" начнется сразу после окончания торжественного построения войск в 10:40.

При построении участников шествия будет сохранен прежний принцип формирования колонн по районам в две линии:

по нечетной стороне проспекта Ленина (от улицы Молодежная до площади Октября) пройдет построение участников акции из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского районов, а также построение колонны общественных организаций;

по четной стороне проспекта Ленина (аллея от улицы Молодежная до площади Октября) будет организовано построение участников акции из Ленинского и Индустриального районов.

Городские власти добавляют, что для участников акции будут работать творческие площадки по проспекту Ленина перед зданием Алтайского государственного института культуры и у торгового центра "Россия".

В финальной точке шествия (у Дворца зрелищ и спорта) будет создана новая инсталляция — красная линия истории, которая будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений. Инсталляция будет представлять собой натянутые красные нити.

Также будет возведена традиционная "Стена Памяти", на которой все желающие смогут оставить свое послание.