Павел Ясевич, несколько лет отработавший политтехнологом в Алтайском крае, назначен 15 апреля на должность заместителя руководителя аппарата администрации, сообщают "Новости Владивостока".
"Ясевич, как отмечают источники в Белом доме, будет заниматься ближайшими выборными кампаниями в муниципалитетах Приморья. Напомним, в большинстве из них глав избирают путем непрямого голосования – через конкурсную комиссию и последующее утверждение местными депутатами. В комиссии обязательно присутствуют представители администрации края", – сообщает издание.
С декабря 2016 года по 18 января 2019 года он возглавлял департамент внутренней политики Приморского края. Затем ушел с поста, тогда сообщалось, что он переезжает в Красноярск.
В Приморье Ясевич переехал из Барнаула, где несколько лет работал на аналогичной должности в администрации Алтайского края, а еще ранее – занимался выборами в Барнаульскую гордуму и другими муниципальными выборами.
Павел Ясевич родился 6 апреля 1979 года во Владивостоке, высшее образование получил на Алтае.
Комментарии