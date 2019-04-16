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Новости

Красноярская учительница избила двух школьниц в классе

, ИА "Амител"
Родители пострадавших девочек написали заявления в полицию
У одной из учениц диагностирован синяк под глазом, у другой – сотрясение мозга, ушибы и ссадины / Фото: pixabay.com

У одной из учениц диагностирован синяк под глазом, у другой – сотрясение мозга, ушибы и ссадины / Фото: pixabay.com

Избиением детей закончилась словесная перепалка школьницы с учительницей английского языка в одной из школ Красноярска, сообщает ТВК.

Женщина сначала наносит удар по лицу одной восьмикласснице, а после того как за нее вступается подруга – берет ее за волосы и бьет головой о парту.

Все это оказалось зафиксировано на видеозаписи, тайно снятой одним из одноклассников пострадавших.

У одной из учениц диагностирован синяк под глазом, у другой – сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Родители девочек написали заявления в полицию. Действия школьной учительницы проверятся на признаки уголовно наказуемого деяния – побои.

Сорвавшаяся на школьниц женщина проработала в школе два года. По словам директора, ранее она никакой агрессии к ученикам не проявляла.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

16.04.2019 12:08
- гость -

Запретить в школе телефоны!

0  0
16.04.2019 12:10
- гость -

ни о чём

0  0
16.04.2019 12:10
- гость -

Запретить в школе английский!

0  0
16.04.2019 12:11
BLATNOI

А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол — а что хорошего? Я до сих пор очень хочу его убить, и еще кого-нибудь заодно.

0  0
16.04.2019 12:12
- гость -

Да и вообще школы отменить! Есть же ТВ, интернет, в конце концов смартфон. И достаточно! Молодые и так умные много. Да и не к чему образование - только разочарование ждет их.

0  0
16.04.2019 12:22
гость

И за что им зарплаты увеличивать? Вот врачи никого не бьют, им повысили зарплаты

0  0
16.04.2019 12:23
- гость -

неадекватная тётя?

0  0
16.04.2019 12:24
Гость

Ну раз фото учительниц в купальниках и нижнем белье теперь норма, почему тогда такое поведение не считать что это «как так и надо»? Потеряно поколение, воспитания ноль, и у детей, в родителей и учителей.

0  0
16.04.2019 12:27
- гость -

ждем комментарии учительницы

0  0
16.04.2019 12:28
- гость -

"Ну раз фото учительниц в купальниках и нижнем белье теперь норма"
я вам сейчас секрет открою, но учителя - тоже люди. Они носят купальник, едят, рожают детей, занимаются сексом...

0  0
16.04.2019 12:37
- гость -

16.04.2019 12:24
Гость
вы считаете, что это та же училка?

0  0
16.04.2019 12:37
Дядька

Довели тётку. На месте родителей ещё бы им поддал.

0  0
16.04.2019 12:43
- гость -

16.04.2019 12:37
Дядька
откуда выводы?
вам известна причина вспышки у учителя?

0  0
16.04.2019 12:44
Дядька

Выводы из собственного опыта.

0  0
16.04.2019 13:00
- гость -

может быть они сами предложили учительнице подраться?

0  0
16.04.2019 13:01
- гость -

16.04.2019 12:43
- гость -
16.04.2019 12:37
Дядька
откуда выводы?
вам известна причина вспышки у учителя?
----------------------
Все это оказалось зафиксировано на видеозаписи, тайно снятой одним из одноклассников пострадавших. (с) Амик
Провокация детишек не иначе.

0  0
16.04.2019 13:07
месный

не знаю как, но мне кажется, чтобы за волосы и об парту получилось сотрясение парта как минимум сломатцо должна ну или в травмункте баблишка кому нада дать

0  0
16.04.2019 13:08
Гость

"Все это оказалось зафиксировано на видеозаписи, тайно снятой одним из одноклассников пострадавших." (с)
Они что,не учатся а всё время видео снимают? Случайно не снять,похоже было запланировано довести училку.

0  0
16.04.2019 13:13
Гость

Никто не спорит что личная жизнь есть, но зачем ее всем показывать в белье? Тем более у учителя с детьми должна как никак быть дистанция. Скоро так и на ТЫ с преподавателями перейдут, это все результат воспитания. И чем дальше тем будет хуже это однозначно

0  0
16.04.2019 13:16
- гость -

16.04.2019 12:11
BLATNOI

Хочешь убить наверно лучше если бы стал раздолбаем и наркоманом сдохнувшим от передозировки

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