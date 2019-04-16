С 9 по 13 апреля 2019 года в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова состоялся финал XXVIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии имени академика М. И. Перельмана. В финале приняли участие 30 команд: это победители региональных этапов от всех федеральных округов России, а также иностранные команды из Беларуси, Казахстана, Украины, Венгрии.

Команда Алтайского медицинского университета (19 студентов лечебного и педиатрического факультетов) достойно выступила в финале, завоевав шесть призовых мест. Хирурги Алтайского медуниверситета стали лучшими в стране в конкурсе "Микрохирургия", заняли второе место в конкурсах "Эндовидеохирургия" и "Колопроктология" и стали бронзовыми призерами по итогам конкурсов "Сердечно-сосудистая хирургия", "Трансплантология" и "Нейрохирургия, теория".

Команда Алтайского медицинского университета на 31,3 балла опередила команду Красноярского медицинского университета и подтвердила статус сильнейшей в Сибирском федеральном округе.

В общекомандном зачете сборная студентов-медиков Алтайского медицинского университета вошла в десятку сильнейших, заняв достойное седьмое место. Ректору АГМУ Игорю Салдан вручена благодарность за активную работу по подготовке и проведению финала XXVIII Московской международной студенческой олимпиады по хирургии им. академика М.И. Перельмана.

Как отметил руководитель команды, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии Евгений Цеймах, команда показала очень хороший результат.

"Наша команда пятый год подряд выходит в финал Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии и стабильно находится в десятке лучших. Среди вузов СФО другой такой команды нет. Мы достойно конкурировали с сильнейшими вузами страны и странами зарубежья. Ряд конкурсов был посвящен технике выполнения сложнейших операций, которые в принципе не делаются в Алтайском крае и даже на уровне Сибирского федерального округа. И то, что наши студенты смогли набрать достаточно высокие баллы и стали призерами таких конкурсов, говорит о высоком уровне преподавания хирургии и мануальных навыков в нашем университете", – подчеркнул Евгений Цеймах.

Евгений Александрович отметил также, что участие в олимпиадах такого высокого уровня очень важно для студентов: они получают возможность не только демонстрировать теоретические знания и практические навыки, но и встречаться с экспертами, ведущими специалистами, получать компетентные ответы на интересующие вопросы.

Отметим, в АГМУ созданы все условия для всестороннего развития обучающихся, в том числе для занятий наукой – под руководством профессоров работают научные кружки, школы наставничества и мастерства; студенты отрабатывают мануальные навыки в Симуляционном центре вуза, созданном благодаря поддержке правительства страны; руководство вуза поддерживает участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях разного уровня.