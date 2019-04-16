Новый опрос "Левада-Центра" продемонстрировал рекордное одобрение населением России деятельности Иосифа Сталина, сообщает РБК.
Так, в общей сложности 70% респондентов позитивно оценили период его правления, ответив на вопрос: "Какую роль сыграл Сталин в жизни страны?"
18% дали ответ "целиком положительную" и еще 52% – "скорее положительную". Лишь 5% ответили "резко отрицательную" и 14% – "скорее отрицательную".
При этом к самому лидеру 41% опрошенных отнесся с уважением, и еще 26% – безразлично. Остальные варианты не набрали и 10% голосов.
В то же самое время наблюдается равенство тех, кто считает, что человеческие жертвы в период его правления были оправданны и тех, кто уверен, что их никак оправдать нельзя.
Так, 13% ответили "определенно оправданны", 33% – "в какой-то мере оправданы" и 45 – "нельзя ничем оправдать".
Комментарии
Одобряю!
РФ страна лишённая будущего путинско-ельцинским режимом, поэтому рыссияне живут прошлым - сталиным, победой в ВОВ, гагаринским космосом и прочим
Вот именно потому народ и одобряет, что Сталиным воплощалось в жизнь то, что написано на фотографии.
Единственное что показывает этот опрос Левада-Центра, это плохое знание истории собственной страны среди россиян. Урок полученный в 20-м веке от красной и коричневой чумы усвоен лишь наполовину. Поклонение перед ним - в настоящий момент это уже психическое заболевание.
16.04.2019 13:09
АБОРИГЕН
то есть 70% больны?)) Да ты болезный рамсы по ходу попутал
16.04.2019 13:14
- гость -
Бывает и больше. Первый раз что ли?!
"...кто считает, что человеческие жертвы в период его правления были оправданны..."
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А если их в жертву принести? Как оправданны эти жертвы? Что за чушь в головах у этих россиян?