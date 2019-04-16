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"Работа – не для слабонервных": как Томенко с министрами в футбол играли

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Спортивная встреча состоялась в барнаульском спорткомплексе "Темп" в рамках проекта "Доверяй, играя"

Фото: "Алтайский спорт"

В спортивном клубе "Темп" в Барнауле 15 апреля стартовал федеральный проект "Доверяй, играя". Необычный проект инициировали Общественная палата Российской Федерации и Ассоциация волонтерских центров. Он приурочен к Году волонтера в России, и на искусственное поле в этот вечер вышли члены регионального правительства и общественники. Ожидалось, что в матче примет участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, но из-за простуды врачи запретили ему физические нагрузки, глава региона повесил бутсы на гвоздь и стал тренером команды.

Расклад перед матчем

Примерно за час до начала матча у спорткомплекса "Темп" стали собираться болельщики обеих команд.

Виктор Томенко прибыл на стадион и сразу стало ясно, что в этот вечер не стоит ждать от него опасных угловых, острых моментов и изящного дриблинга. Голос у главы региона был осипший, а из рук он не выпускал носовой платок. Сославшись на простуду и запреты врачей, Томенко провел предматчевую установку своим подопечным и отправился смотреть игру с бровки.

Команда органов власти состояла почти полностью из членов регионального правительства. В нее вошли заместители председателя правительства Денис Губин и Виталий Снесарь, руководитель секретариата губернатора и правительства Олег Гусев, министр спорта Алексей Перфильев, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов, министр здравоохранения Дмитрий Попов. В качестве усиления в команду влились депутат Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько и глава администрации Первомайского района Александр Иванов, который уже давно играет на воротах и хоть завтра может выступить за барнаульское "Динамо". Два года назад, когда Иванов еще работал в подведомственном управлению спорта и молодежной политики Алтайском краевом штабе студенческих отрядов, именно он помог команде "Спорт х Пресс" выиграть Кубок журналистов Алтайского края по мини-футболу. Александр тогда не пропустил ни одного гола. В общем: "Ивановище!".

Средний возраст команды общественников был гораздо моложе. Она состояла в основном из волонтеров. Самым возрастным в ее рядах выглядел капитан – заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков.

Первый тайм

До игры казалось, что молодежь просто уничтожит команду органов власти. Если не футбольным талантом, то физически – за счет "быстрых ног". Первые минуты матча показали, что чиновники превосходно "читают игру", взаимодействуют друг с другом и могут хоть завтра заявляться на чемпионат края по футболу. Виктор Томенко после матча скажет, что на двухчасовой понедельничной планерке сумел настроить членов правительства на победу. И действительно. Дмитрий Попов, например, стал настоящим столпом обороны, "тушил пожар" в защите не хуже регионального МЧС, а министр связи Евгений Зрюмов был на поле быстрее, чем скорость интернета в алтайских селах. И это, кстати, при травме колена.

По-настоящему модным – в желтых кроссовках – на газон вышел Виталий Снесарь. Если на трибунах были скауты сборной России, то они подскажут кому надо, кого брать в команду вместо ушедших братьев Березуцких и Игнашевича. Виталий Снесарь не позволял сопернику проходить к воротам ни левым, ни правым фронтом и щелкал передачи, как семечки.

Счет в игре открыл министр спорта Алексей Перфильев, игравший под номером один. На восьмой минуте первого тайма он вышел на рандеву с вратарем волонтеров и был хладнокровен в этом поединке.

Второй гол не заставил себя ждать. Денис Головинбородько, игравший, как звезда "Монако" под 17-м номером, обвел несколько игроков соперников и положил мяч в ближний от вратаря нижний угол. Голобородько выкладывался на поле на все 130%. Комментатор Георгий Черданцев сказал бы о его игре: "Ну это же гений! Я сейчас закончу". В итоге так и закончили первый тайм со счетом 2:0.

 

Второй тайм

В перерыве Виктор Томенко не стал вносить коррективы и призвал своих подопечных действовать в такой же манере и продолжать играть красиво и уверенно. В начале второго тайма Виталий Снесарь получил небольшую травму и стал реже появляться на поле. Денис Губин удачно влился в игру и подстраховывал в обороне Дмитрия Попова, который и сам в случае чего мог оказать Губину первую медицинскую помощь.

Криштиану Роналду алтайского правительства, семерка "Органов власти", человек с футбольной фамилией Олег Гусев регулярно создавал остроту у ворот соперника. Эксперт Александр Бубнов после подсчета технико-тактических действий Гусева непременно поставил ему "пятерку" за матч. Не удивительно, что именно два хлестких удара Олега Гусева довели счет до неприличного – 4:0. Общественники огрызнулись и сумели сократить отставание. Спустя минуту Алексей Перфильев установил окончательный счет 5:1 и, кажется, своим дублем заслужил дополнительные 100 миллионов рублей на алтайский спорт на 2020 год.

Комментарий тренера

После товарищеского матча руководителей властных органов с общественниками самым востребованным у журналистов был губернатор Виктор Томенко. Его попросили дать тренерский комментарий к игре.

"Тренерская работа – не для слабонервных. Мне врач запретил сегодня выходить на поле, но я все делал для команды вне его. Начал, конечно, так как сегодня понедельник, с хорошей планерки на два с половиной часа. Вы видели, как все руководители органов власти были мобилизованы. Настолько, что пришлось сдерживать. Я уж и просил их играть красиво, играть на зрителей, хотя бы разок себе забить… Вообще, мне понравился дружеский дух матча. Это соответствует идее проекта. Все относились друг к другу бережно, понимая, что люди не каждый день выходят на футбольное поле и возможны травмы. Что касается результата, то спорт есть спорт: сегодня победили одни, а завтра, возможно, победят другие. Будем встречаться и дальше. Совершенствовать свое спортивное мастерство", – сказал после матча Виктор Томенко.

На этом футбольный матч был закончен. Как говорит в подобных случаях комментатор Виктор Гусев: "Берегите себя!".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.04.2019 13:15
- гость -

За чей счёт этот праздник жизни???
За занятия детей родители выкладывают 8800 за один час занятий на этом поле

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