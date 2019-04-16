В этом году фестиваль "На языке дружбы" объединил более 300 иностранных студентов, обучающихся на разных направлениях подготовки в техническом, педагогическом, классическом, медицинском университетах и юридическом институте.

Специально принять участие в конференции прибыли делегации из образовательных учреждений Монголии и Китая.

Проректор по научной и международной деятельности АлтГТУ Андрей Свистула, приветствуя участников фестиваля, отметил, что Алтайский государственный технический университет является самым многонациональным вузом Алтайского края. "Сейчас в нашем вузе обучаются около 900 студентов из 40 стран мира. Сегодня здесь собрались люди, единые в желании жить и взаимодействовать в мире. Проведение такого фестиваля способствует укреплению дружбы между иностранными студентами, знакомству с культурными традициями и бытом разных народов, проживающих в Алтайском крае", – сказал Андрей Свистула.

Первый день фестиваля посвящен научно-практической работе иностранных студентов. Участники обмениваются знаниями, презентуют свои практические исследования и доклады на темы развития образования, культуры, туризма и экономических отношений стран. Работа конференции проходит на нескольких площадках: "Язык, литература, культура: современные аспекты исследования", "Русский язык в международной коммуникации", "Социально-экономические аспекты взаимодействия стран в условиях современного мира" и "Теоретические и прикладные аспекты технических наук".

Познакомиться с культурой и традициями разных народов можно будет завтра, 17 апреля 2019 года. В этот день с 13:30 в новом корпусе АлтГТУ (Димитрова, 73) пройдет праздник национальных культур.

18 апреля в 11:30 в новом корпусе откроется выставка. В 15:00 в актовом зале (Ленина, 46) состоится концерт иностранных студентов.