Премьера первой серии сериала "Игра престолов" установила сразу два рекорда, сообщает Reuters.
Первый из них – это количество зрителей, смотревших серию жанра средневекового фэнтези в США.
Предыдущий рекорд, установленный финальной серией седьмого сезона, был побит на полмиллиона человек.
У экранов собралось одновременно 16,9 млн телезрителей, чтобы увидеть долгожданную премьеру.
Второй рекорд – это посты в Twitter. В день дебюта – 14 апреля – "Игра престолов" набрала 5 млн твиттов, заняв все первые 10 строчек топа самых обсуждаемых тем.
"Игра престолов" – сериал, снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения. Он получил множество наград.
Комментарии