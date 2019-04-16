Вы хотите зарабатывать в социальной сети? Мечтаете получать прибыль с каждой покупки оффлайн или онлайн?

Это реально!

Именно такие возможности предоставляет социальная сеть Сессия. Здесь общаются и зарабатывают владельцы бизнеса и их клиенты. Уникальное сообщество предлагает не просто получать кэшбек с чеков, где каждая ваша покупка или оплата услуги приносит доход, но и кикбэк с покупок ваших друзей по рекомендациям.

Как зарабатывают клиенты?

Основателем инновационного ресурса является Нарек Сираканян. Он реализовал гениальную в своей простоте идею. В сети автоматизирована система рекомендаций. Все транзакции пользователя отражаются в лентах его друзей, как привычные посты в привычных социальных сетях.

Если вашей рекомендацией кафе, кинотеатра, любого магазина или иного заведения, где вы совершили покупку, решат воспользоваться ваши друзья, то вы мгновенно получите % от потраченных ими денег на ваш счет в криптовалюте. При этом ваши друзья также получат % от потраченной ими суммы в виде привычного кэшбэка. В выигрыше остаются все пользователи Сессии. Заработок с чеков вы можете тратить на реальные покупки во всех магазинах, которые подключены к Сессии, либо обналичивать его, как любую другую криптовалюту.

Имея множество друзей, вы не просто общаетесь, назначаете встречи и обсуждаете новости. Вы зарабатываете сами и помогаете получать прибыль вашим друзьям. Простота системы привлекает всё больше людей. Количество пользователей постоянно растёт.

Чтобы сканировать чеки и зарабатывать, достаточно иметь смартфон.

Как зарабатывают бизнесмены?

Чтобы продвигать свой бизнес, предприниматель обычно размещает рекламу в интернете. Фактически, он оплачивает показы информации о его продукте большому количеству пользователей. Правда состоит в том, что эффективность такого пиара падает с пугающей скоростью. Пользователи всё меньше внимания обращают на рекламные предложения. Они просто игнорируют такие показы.

Даже если предприниматель платит за переходы на его ресурс, это не даёт никакой гарантии в том, что он получил прибыль. Большая часть переходов не заканчиваются покупкой. Люди просматривают ресурс и уходят на другую страницу.

В Сессии всё иначе. Бизнесмен не платит за рекламу. Пользователи сами рекламируют его продукт. Каждая оплата – это и есть реклама. Предприниматель, в прямом смысле слова, платит каждому клиенту. В конечном счёте, это получается гораздо выгодней, чем оплачивать обычную рекламу.