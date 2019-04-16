Вторник, 16 Апрель, 16:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,25
€ 72,7
Обь
245см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Сессия: клиенты зарабатывают на бизнесе продавцов

, ИА "Амител"
Гениальная в своей простоте идея дает прибыль всем пользователям социальной сети

Вы хотите зарабатывать в социальной сети? Мечтаете получать прибыль с каждой покупки офлайн или онлайн?

Это реально!

Именно такие возможности предоставляет социальная сеть Сессия. Здесь общаются и зарабатывают владельцы бизнеса и их клиенты. Уникальное сообщество предлагает не просто получать кешбэк с чеков, где каждая ваша покупка или оплата услуги приносит доход, но и кикбэк с покупок ваших друзей по рекомендациям.

Как зарабатывают клиенты?

Основателем инновационного ресурса является Нарек Сираканян. Он реализовал гениальную в своей простоте идею. В сети автоматизирована система рекомендаций. Все транзакции пользователя отражаются в лентах его друзей, как привычные посты в привычных социальных сетях.

Если вашей рекомендацией кафе, кинотеатра, любого магазина или иного заведения, где вы совершили покупку, решат воспользоваться ваши друзья, то вы мгновенно получите процент от потраченных ими денег на ваш счет в криптовалюте. При этом ваши друзья также получат процент от потраченной ими суммы в виде привычного кешбэка. В выигрыше остаются все пользователи Сессии. Заработок с чеков вы можете тратить на реальные покупки во всех магазинах, которые подключены к Сессии, либо обналичивать его, как любую другую криптовалюту.

Имея множество друзей, вы не просто общаетесь, назначаете встречи и обсуждаете новости, вы зарабатываете сами и помогаете получать прибыль вашим друзьям. Простота системы привлекает все больше людей. Количество пользователей постоянно растет.

Чтобы сканировать чеки и зарабатывать, достаточно иметь смартфон.

Как зарабатывают бизнесмены?

Чтобы продвигать свой бизнес, предприниматель обычно размещает рекламу в интернете. Фактически он оплачивает показы информации о его продукте большому количеству пользователей. Правда состоит в том, что эффективность такого пиара падает с пугающей скоростью. Пользователи все меньше внимания обращают на рекламные предложения. Они просто игнорируют такие показы.

Даже если предприниматель платит за переходы на его ресурс, это не дает никакой гарантии того, что он получил прибыль. Большая часть переходов не заканчивается покупкой. Люди просматривают ресурс и уходят на другую страницу.

В Сессии все иначе. Бизнесмен не платит за рекламу. Пользователи сами рекламируют его продукт. Каждая оплата – это и есть реклама. Предприниматель, в прямом смысле слова, платит каждому клиенту. В конечном счете, это получается гораздо выгодней, чем оплачивать обычную рекламу.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
16:48
GrelkaFest-2019: как в Шерегеше прошел массовый спуск в купальниках 0
16:33
Пациент больницы в Бийске погиб после падения из окна 0
16:22
Госдума приняла закон о суверенном Рунете 2
16:15
Сессия: клиенты зарабатывают на бизнесе продавцов 0
16:11
Алтайские спасатели проводят масштабные учения по ЧС 0
16:01
Многофункциональный гаджет: как выбрать смарт-часы 0
15:48
Владельцев грузовиков на Алтае заставят чинить разбитые дороги за свой счет 5
15:32
Почему развелись Анджелина Джоли и Брэд Питт и с кем остались дети 2
15:21
Россия увеличила вложения в гособлигации США 8
15:05
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 1
14:49
Будет холодно и снежно: штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае 3
14:33
Женщину-полицейского судят в Бийске по обвинению в подлоге и присвоении денег 0
14:22
"Конец" Порошенко и сбитый Зеленский: главные скандалы перед выборами на Украине 3
14:17
12 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Орске 0
14:05
Савченко выпустили из-под ареста на Украине 3
13:48
Порядок наводят на улицах Барнаула после апрельского снегопада 5
13:34
В Microsoft Windows нашли уязвимость для вирусов 0
13:32
В АлтГТУ открылся фестиваль русского языка для иностранных студентов 1
13:21
Зима вернулась: фотографии заснеженного Барнаула под апрельским солнцем 0
13:12
Зачем хотят ввести платные перекрестки и где они появятся 12
13:06
Премьера 8 сезона "Игры престолов" установила два рекорда 0
12:48
"Работа – не для слабонервных": как Томенко с министрами в футбол играли 6
12:45
Команда АГМУ заняла шесть призовых мест на международной олимпиаде по хирургии 6
12:33
Алтайский политтехнолог получил назначение в администрации Приморского края 0
12:24
Уровень одобрения Сталина россиянами установил рекорд 29
12:13
Вероятного насильника, который может скрываться среди бездомных, ищут на Алтае 0
12:05
Красноярская учительница избила двух школьниц в классе 28
11:50
Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле пройдет в две колонны 6
11:32
Платные перекрестки хотят ввести в России для борьбы с пробками 18
11:25
У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметом 3
11:13
Почему сгорел Нотр-Дам-де-Пари и будут ли его восстанавливать 11
11:03
Овечкин подрался с барнаульцем Свечниковым и отправил его в нокаут в матче НХЛ 15
11:01
Мелодия твоей жизни: как без опасений пополнить свой плей-лист 0
10:56
Алтайская компания планирует поставлять аккумуляторные батареи в Киргизию 0
10:40
Я бы в вальщики пошёл: журналисты участвуют в краевом конкурсе 5
10:36
Барнаульское "Динамо" открыло весеннюю часть первенства России с победы 0
10:23
В России замедлился рост промышленного производства 0
10:11
Обвиняемого в миллиардной афере кардиохирурга выпустили из СИЗО 5
10:02
АлтГТУ им. И.И. Ползунова открывает новые специальности 0
10:01
Деятельность опорного вуза Алтайского края высоко оценена мировым сообществом 0
09:48
"АлтайБаскет" взял реванш в Черкесске, обыграв "Эльбрус" 0
09:45
В Барнауле появятся магазины "Мария-Ра" нового формата 0
09:32
Маральник зацвел в горах Алтая 6
09:23
Бухгалтер погасила ипотеку средствами горно-алтайской поликлиники 3
09:12
Город стоит: Барнаул превратился в огромную пробку после апрельского снегопада 30
09:04
Объектам образования Алтайского края выделят еще 720 млн рублей 2
08:47
Дорожный ремонт в Бийске стартовал на две недели раньше 0
08:32
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери 10
08:17
После нацистского приветствия в эфире НТВ завязалась потасовка 20
08:02
Розыгрыш бани и советы экспертов: что приготовила гостям выставка "Свой дом" 0
07:50
Пришвартоваться к лету: где на Алтае можно бюджетно отдохнуть всей семьей 1
07:34
Отравление неизвестным веществом привело маленькую девочку в реанимацию 9
07:22
Глава алтайского Минтранса раскрыл подробности проекта трассы Бийск – Абакан 7
07:15
Алтайским селянам "дали поезд" для поездок в Барнаул 3
07:03
Ремонт квартиры в подарок: самые выгодные предложения выставки новостроек 0
06:48
Победить любой ценой: как в Барнауле выбирали самого сильного человека России 3
06:32
Матрица дает сбой: люди, которые нашли своих двойников 0
06:17
Снежный апрель продолжается: Алтайский край остается во власти непогоды 1
06:01
Плату за вывоз мусора снизили в Алтайском крае задним числом 7
05:12
Герой Советского Союза: что нужно знать о высшем почетном звании в СССР 4
04:34
Мать в Барнауле добилась через суд благоустроенной квартиры для сына-инвалида 0
03:14
Юным британцам хотят запретить "лайки" в соцсетях 0
02:04
Шпиль обрушился на полыхающем соборе Парижской Богоматери 2
01:01
Масштабный пожар произошел в соборе Нотр-Дам-де-Пари 0
00:26
Главную базу для ремонта кораблей ЧФ сделают из бывшего завода Порошенко 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.