Вы хотите зарабатывать в социальной сети? Мечтаете получать прибыль с каждой покупки офлайн или онлайн?

Это реально!

Именно такие возможности предоставляет социальная сеть Сессия. Здесь общаются и зарабатывают владельцы бизнеса и их клиенты. Уникальное сообщество предлагает не просто получать кешбэк с чеков, где каждая ваша покупка или оплата услуги приносит доход, но и кикбэк с покупок ваших друзей по рекомендациям.

Как зарабатывают клиенты?

Основателем инновационного ресурса является Нарек Сираканян. Он реализовал гениальную в своей простоте идею. В сети автоматизирована система рекомендаций. Все транзакции пользователя отражаются в лентах его друзей, как привычные посты в привычных социальных сетях.

Если вашей рекомендацией кафе, кинотеатра, любого магазина или иного заведения, где вы совершили покупку, решат воспользоваться ваши друзья, то вы мгновенно получите процент от потраченных ими денег на ваш счет в криптовалюте. При этом ваши друзья также получат процент от потраченной ими суммы в виде привычного кешбэка. В выигрыше остаются все пользователи Сессии. Заработок с чеков вы можете тратить на реальные покупки во всех магазинах, которые подключены к Сессии, либо обналичивать его, как любую другую криптовалюту.

Имея множество друзей, вы не просто общаетесь, назначаете встречи и обсуждаете новости, вы зарабатываете сами и помогаете получать прибыль вашим друзьям. Простота системы привлекает все больше людей. Количество пользователей постоянно растет.

Чтобы сканировать чеки и зарабатывать, достаточно иметь смартфон.

Как зарабатывают бизнесмены?

Чтобы продвигать свой бизнес, предприниматель обычно размещает рекламу в интернете. Фактически он оплачивает показы информации о его продукте большому количеству пользователей. Правда состоит в том, что эффективность такого пиара падает с пугающей скоростью. Пользователи все меньше внимания обращают на рекламные предложения. Они просто игнорируют такие показы.

Даже если предприниматель платит за переходы на его ресурс, это не дает никакой гарантии того, что он получил прибыль. Большая часть переходов не заканчивается покупкой. Люди просматривают ресурс и уходят на другую страницу.

В Сессии все иначе. Бизнесмен не платит за рекламу. Пользователи сами рекламируют его продукт. Каждая оплата – это и есть реклама. Предприниматель, в прямом смысле слова, платит каждому клиенту. В конечном счете, это получается гораздо выгодней, чем оплачивать обычную рекламу.