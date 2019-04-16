"Лаборатория Касперского" обнаружила новую уязвимость в операционной системе Microsoft Windows, сообщает РИА "Новости".
Специалисты выяснили, что злоумышленники могут использовать бэкдор – вредоносное ПО, позволяющее хакерам скрытно управлять устройством.
После запуска файла с расширением "ехе" вирус подгружает бэкдор, написанный на компоненте Windows PowerShell.
Использование такого способа позволяет обходить обычные механизмы защиты от хакерской атаки.
Об уязвимости сообщили американской компании, после чего было выпущено обновление, которое не даст злоумышленникам воспользоваться такой схемой.
Комментарии