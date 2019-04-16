Женщина-дознаватель отдела полиции "Восточный" ОД МУ МВД России "Бийское" предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и растрате вверенного имущества, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в декабре 2017 года в рамках процессуальной проверки дознаватель проводила осмотр места происшествия, в ходе которого изъяла у мужчины наркотики и денежные средства.
"В последующем сотрудник полиции внесла в протокол ложные сведения о том, что изъятые ею деньги являлись копиями. В результате подлога обвиняемая завладела денежными средствами, принадлежащими гражданину в размере 80 тысяч рублей, причинив ему значительный материальный ущерб", – констатируют в СКР.
Своей вины женщина не признала, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
На период расследования уголовного дела сотрудница была временно отстранена от исполнения служебных обязанностей. В случае если ее вина будет доказана, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ее непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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