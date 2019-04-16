Фото: Amic.ru
Власти Алтайского края начали проверку в связи с разбитой большегрузами дороги в селе Закладное Романовского района, сообщил журналистам министр транспорта региона Александр Дементьев.
По его словам, сейчас специалисты ведомства собирают всю необходимую доказательную базу. После этого организации, которая допустила разрушение дороги, будет предъявлено требование о ее восстановлении.
"Если они откажутся – мы подадим иск. Хотя обычно до суда не доходит, организации добровольно восстанавливают дороги в таких ситуациях", – отметил Александр Дементьев.
Ранее Общероссийский народный фронт разместил на сайте информацию о том, что в конце марта дорожники начали ремонтировать участок, соединяющий село Закладное с поселком Тамбовский в Романовском районе края. Ежедневно через Закладное стали ездить 40-тонные грузовики со щебнем, которые разрушили асфальт в селе. Так, из-за этого в село перестали заезжать междугородние автобусы и сельчанам приходится несколько километров ходить пешком до трассы, чтобы уехать в районный центр или в город Барнаул.
Отметим, алтайские власти традиционно запретили грузовикам передвигаться по трассам с 10 апреля по 10 мая.
Комментарии
Что это такое Общероссийский народный фронт ?
А это тепереча так называется дорожная инспекция с гаишниками.
а что Платон?
Платон, аналогично, что и Пламус
16.04.2019 16:07
- гость -
Платон, это чей надо платон... Там уже все поделено!