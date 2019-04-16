Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на Евровидении-2019 в Израиле, сообщает РБК.
Он исполнит песню предыдущей победительницы европейского музыкального конкурса Нетты Барзилай.
При этом композиция в исполнении украинца не будет конкурировать с другими, так как Данилко приедет на Евровидение в качестве гостя.
Напомним, ранее национальная общественная телекомпания Украины, которая вела отбор участников от страны на конкурс, официально объявила о том, что в этом году никого не направит на один из престижнейших европейских музыкальных конкурсов.
Перед этим призеры национального отбора – Maruv, Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на Еровидении-2019 из-за того, что для этого от них требовали разорвать любые связи с Россией и российскими ценителями их творчества.
Комментарии
Может на следующего президента Украины пойдет Верка Сердючка?