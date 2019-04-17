Почетное звание Алтайского края – так будет называться новая награда, которую планируют ввести в регионе. Предложение о ее учреждении будет рассмотрено на апрельской сессии краевого Заксобрания, правда пока только в первом чтении. Когда закон вступит в силу, непонятно.

"Наградой почетное звание Алтайского края предлагается награждать высокопрофессиональных работников за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии профессиональной отрасли, значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Алтайского края, осуществление рационализаторской и инновационной деятельности, а также за воспитание и подготовку квалифицированных кадров", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Претендовать на награду смогут люди, имеющие награды (поощрения) за профессиональную деятельность, отраслевой стаж не менее 15 лет (10 лет для тех, кто имеет право на досрочное назначение страховой пенсии) и проработавшие по последнему месту работы не менее пяти лет.

Для почетного звания есть несколько "номинаций": заслуженный артист, заслуженный журналист, заслуженный работник в сфере туризма и санаторно-курортной деятельности, заслуженный работник органов государственного и муниципального управления, заслуженный работник дорожной отрасли, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства, заслуженный работник здравоохранения, заслуженный работник культуры, заслуженный работник науки и высшего образования, заслуженный работник образования, заслуженный работник охраны природы, заслуженный работник промышленности, заслуженный работник сельского хозяйства, заслуженный работник социальной защиты, заслуженный работник торговли и бытового обслуживания, заслуженный работник транспорта, заслуженный работник сферы труда и занятости населения, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный строитель, заслуженный экономист, заслуженный юрист.

Сейчас по закону в крае установлены следующие награды: