В феврале 2019 года российские вложения в государственные бумаги США составили 14,507 млрд долларов, сообщает Regnum. Это на 10% больше, чем в январе (13,18 млрд долларов).
Также стоит отметить почти равное соотношение краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Так, первых зафиксировано 7,575 млрд долларов, а вторых – 6,932 млрд долларов.
При этом важно обратить внимание на то, что это в разы ниже, чем в прошлом году, на протяжении которого РФ снижала объем инвестиций в американскую экономику.
Например, в апреле 2018 года вложения россиян снизились с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае – до 14,9 млрд.
Комментарии
дома топора нормального нет, а папа соседу решил в долг дать под 1 %. Папа или дурак или подлец.
это просто праздник какой то! а 9 мая наверное кулачком грозить им будет, типа, можем повторить lol
Россия увеличила вложения в гособлигации США
Умное решение, наверное связано с тем, что они санкции против нас ввели
Надо к власти Анальчика!! Он повысит пенсии недопенсионерам))
15:46
гость
Анальчик это твой папочка?)
Абориген, ты где? Или даже у тебя дар речи пропал - называется когнитивный диссонанс. Смотри, чтобы дурку не забрали. Хотя, о чем это я, тебе это не грозит.
Конечно надо поддержать США финансово, там же кризис. Госдолг США превысил годовой ВВП, поэтому там волнуются будут ли и дальше финансовые колонии вкладываться в доллар, кое-кому строптивым даже вводят санкции. А сейчас надо срочно модернизировать оборонку догонять Россию, так что деньги в бюджете США нужны как никогда!
Что и делают ЦБ читай удаленные филиалы ФРС (МВФ) .
дедушка видать совсем захворал