Алтайский край принимает участие в масштабных Всероссийских учениях по ликвидации ЧС, вызванных паводком и природными пожарами, сообщает региональное управление МЧС.

Учения разбиты на три этапа. Первый из них начался уже сегодня, 16 апреля. В первую очередь в этот день ведется отработка штабных действий.

В частности специалисты проверяют готовность подразделений государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к оперативным и слаженным действиям по оповещению и сбору всего требуемого личного состава.

В среду будут отработаны практические ситуации, связанные с весенним паводком. Это и мониторинг обстановки, и укрепление дамб, а также работы по созданию пунктов временного пребывания людей и эвакуации населения из опасной территории, в том числе с привлечением авиации и плавсредств.

В заключительный день учений – 18 апреля – отработают взаимодействие при возникновении природных пожаров. Уделят внимание как непосредственно тушению пожаров и защите населенных пунктов от наступающего с леса огня, так и превентивные меры для минимализации такой угрозы.

Каждый из рисков будет отработан по наихудшему сценарию развития ситуации. В частности площадкой для отработки действий при паводке станет Затон, а условный природный пожар будут ликвидировать в пригороде Барнаула.