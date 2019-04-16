Участники преступной группы занимались хранением и сбытом контрафактной алкогольной и табачной продукции/ Фото: 22.мвд.рф
Полицейские в Алтайском крае пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в хранении, перевозке и сбыте контрафактной алкогольной и табачной продукции, маркированной поддельными акцизными марками с использованием чужих товарных знаков.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, бийские полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОН провели обыски в квартирах и гаражах подозреваемых.
В общей сложности оперативникам удалось изъять из оборота более восьми тысяч блоков контрафактных сигарет различных марок и около трех тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.
В данный момент все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время в совершении преступлений подозреваются шесть человек.
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