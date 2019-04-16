Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о суверенном Рунете, сообщает "Коммерсантъ".
Поддержали изменения в законодательстве 307 депутатов, 68 проголосовали против.
Закон предусматривает, что с ноября 2019 года примут ряд мер, обеспечивающих устойчивость и стабильность работы российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам.
В частности в тексте оговаривается, что блокировать запрещенный контент теперь будут не операторы связи, а Роскомнадзор.
Кроме того, с 2021 года все государственные учреждения должны будут перейти на отечественные средства шифрования.
Также оно будет использоваться в государственных информационных системах, включая систему госзакупок, на портале госуслуг, в системе государственных и муниципальных платежей.
Интернет-компаниям придется вшить отечественный тип шифровки в свои продукты, в том числе в почтовые клиенты, браузеры и мессенджеры.
Закон передан на рассмотрение Совета Федерации, который обсудит его 22 апреля.
Комментарии
тотальный контроль
может наконец то отрубят инет