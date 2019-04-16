Спуск в купальниках в Шерегеше/ Фото: vk.com/grelkafest, Юрий Мокробородов
Традиционный массовый спуск в купальниках прошел в рамках GrelkaFest в Шерегеше. Одновременно со склона спустился 1761 человек – это новый рекорд, сообщает "Российская газета".
Многие участники дополнили купальники элементами карнавальных костюмов: на спуске можно было увидеть фей, принцесс, зайцев, рыцарей. Для обладателей самых оригинальных образов даже был организован конкурс.
Как прошел знаменитый спуск, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Какие же у нас симпатичные девушки!
Эт у кого у вас?
Разврат и срамота!
А есть ещё?