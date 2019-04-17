Личный кабинет БГЭС: как оплатить электроэнергию не выходя из дома

Сегодня современные интернет-технологии, в том числе в сфере коммунальных услуг, помогают экономить время и деньги. Например, оплата за потребленную электроэнергию в онлайн-режиме займет всего несколько минут. Какими интернет-сервисами могут воспользоваться клиенты Барнаульской горэлектросети? Для чего абоненту нужно зарегистрироваться в Личном кабинете? Об этом и другом в прямом эфире на "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник отдела информационных технологий Барнаульской горэлектросети Елена Омелич. Аmic предлагает самые интересные фрагменты интервью.

Ориентация на клиента

Корр.: Елена Петровна, как в компании родилась идея создания Личный кабинет? Ведь когда вы пришли к этому решению, барнаульцы уже могли пользоваться некоторыми онлайн-сервисами. Какие новые направления увидели в Горсети и стали развивать?

Елена Омелич: Да, действительно, Барнаульская горэлектросеть и два года назад предоставляла своим потребителям определенные сервисы, которые не требовали личного обращения в офисы компании. Их использование было нацелено на то, чтобы в максимально короткие сроки, в период с 21 по 25 число каждого месяца собрать показания индивидуальных приборов учета и охватить как можно большее количество наших потребителей из категории населения. Это нужно было для проведения максимально корректных расчетов потребления электроэнергии на ОДН и последующих начислений платы за услугу.

Корр.: О каких сервисах идет речь?

Е.О.: К таким сервисам по заочному приему показаний относились: передача показаний с помощью тонального набора на обычных стационарных телефонах, передача показаний с помощью электронной почты и СМС уведомлений. Для наших потребителей была открыта возможность по передаче показаний и онлайн-платежам через Личный кабинет Системы Город. Личный кабинет системы город удобен тем, что в одном месте аккумулируются все коммунальные услуги. Но есть свои "но", не видно начислений, квитанций. А самое главное, нет обратной связи.

Корр.: И вы, как клиентоориентированная организация, решили сделать ее своим преимуществом?

Е.О.: Мы поняли, что обратная связь полезна как для потребителей, так и для нас. Нам важно увидеть перспективы в нашей работе, знать ожидания наших абонентов. Понимать, что их волнует, что бы они хотели изменить или улучшить. Конечно, на нашем сайте потребитель мог задать вопросы общего характера через сервис "Интернет-приемной", но хотелось расширить возможности таких обращений.

Очень прогрессивным решением по клиентоориентированности была и существует до сих пор онлайн-конференция с генеральным директором, которая проходит и сейчас в режиме "задай вопрос директору БГЭС". В рамках онлайн-конференции можно получить адресный развернутый ответ на любой вопрос. В последнее время очень много вопросов поступает по просроченным электросчетчикам: кто и каким образом их может переустановить, когда нужно менять. Почему в доме большие начисления на СОИ и куда уходят деньги за эту услугу. И как снизить плату за свет. Ни один вопрос не остается без ответа. Это очень востребованный формат обращений граждан.

Отсюда и родилась идея – сделать сервисы с возможностью обратной связи. И помимо этого – предложить потребителям много других возможностей, от использования которых они смогут получать вполне понятные бонусы, например, в виде экономии времени.

Комфортное общение

Корр.: Давайте подробнее расскажем, про какие возможности вы говорите.

Е.О.: Для нас очень важно быть полезными для потребителя. Сделать так, чтобы наше общение было конструктивным и комфортным в наш век скоростей.

Мы решили сделать онлайн-сервисы на те услуги, которые раньше возможно было получить только при очном обслуживании – это вызов инспектора ООО "Барнаульской сетевой компании" для осмотра прибора учета, по его установке или браковке. Эти возможности доступны в сервисе Личный кабинет БГЭС для физических лиц.

В настоящий момент разрабатывается блок справок для предоставления в органы социальной защиты и справок о состоянии лицевого счета. Справки о состоянии лицевого счета очень востребованы у наших жителей при продаже квартир. В этом случае важно владеть информацией, чтобы потом избежать возникновения ситуации, когда на вновь приобретенном жилье "висят" долги за электроэнергию прежних хозяев.

Корр.: Если говорить о техническом оснащении, что необходимо, для того чтобы воспользоваться сервисом ЛК? И как гражданин может зарегистрироваться?

Е.О.: Личные кабинеты для нас уже стали чем-то привычным. Мы работаем в Личных кабинетах государственной власти, налоговых органов, в интернет-магазинах. Они тесно внедрены в нашу жизнь. Это стало обычным делом.

Регистрация в ЛК БГЭС тоже приближена к существующим стандартам регистрации и авторизации. Для начала нужно зайти на сайт и зарегистрироваться. Это можно сделать с любого устройства, подключенного к сети интернет, компьютера, планшета или мобильного телефона.

Для регистрации ЛК достаточно знать свою электронную почту и обязательно указать номер сотового телефона. Если у кого-то нет электронной почты, то бесплатные сервисы по регистрации почтового ящика предоставляют такие крупные игроки интернет-индустрии, как Mail, Yandex, Google. Электронная почта является логином для входа в личный кабинет. Собственно авторизация для работы в Личном кабинете осуществляется через набор логина и пароля.

После того как мы зарегистрировались, сразу попадаем на страничку "Лицевые счета", где нам в первую очередь необходимо привязать свой лицевой счет к своему Личному кабинету. Для этого нажимаем кнопку "Привязать лицевой счет" и во вновь открывшемся окне указываем восьмизначный номер лицевого счета и четырехзначный номер ПИН-кода. Лицевой счет можно узнать из квитанции или позвонить в справочную БГЭС (50-12-50). ПИН-код берем из чека об оплате. К своему ЛК возможно привязать несколько лицевых счетов.

После этого мы, выбрав требуемый номер лицевого счета (если их несколько), можем без проблем передать показания прибора учета, узнать историю платежей и начислений, получить квитанцию, оплатить ее, оставить заявку на вызов инспектора "Барнаульской сетевой компании", а также подать обращение и в дальнейшем получать ответы и уведомления.

Ближайшие цели

Корр.: Сколько барнаульцев уже пользуются онлайн-сервисом ЛК?

Е.О.: В настоящий момент в личном кабинете для физических лиц зарегистрировано порядка пяти тысяч абонентов. И каждый месяц эта цифра растет, в том числе благодаря продвижению ЛК. Буквально на днях запустили новый проект с информационной системой "2ГИС".

Корр.: Является ли вашей целью 100-процентный охват потребителей?

Е.О.: Такой задачи перед нами и не стоит. 100 процентов – это идеал, к которому мы, конечно, будем стремиться. У нас есть категория взрослого населения, которые не имеют возможности выхода в интернет. Но жизнь не останавливается. Все движется. Когда-то и сегодняшнее поколение станет взрослым и для них интернет и личные кабинеты станут обычной историей.

Хочу заметить – молодые люди могут помочь своим близким, представителям старшего поколения, и, например, привязать к своим личным кабинетам лицевые счета своих родителей, которые в силу разных обстоятельств сейчас не могут пользоваться современными технологиями.

Корр.: А есть ли мобильная версия Личного кабинета для смартфонов?

Е.О.: Компания разработала мобильную версию для смартфонов на базе двух операционных систем – Android и IOS.

Для работы в мобильном приложении достаточно зайти в "Плей Маркет" на базе Андроида, набрать в поисковике БГЭС, выбрать приложение Личный кабинет ФЛ и установить его. На айфонах действуем по такому же алгоритму: нужно также зайти в App Store, найти наше приложение и установить.

В ближайшее время на мобильной версии сайта на странице Личного кабинета будут размещены ссылки для установки мобильного приложения.

Новинки Личного кабинета

Корр.: Какие услуги больше всего востребованы у горожан?

Е.О.: Лидером является услуга по передаче показаний и платежи. Также популярность набирает сервис по вызову инспектора.

Корр.: Мы говорим с вами преимущественно о физических лицах, а юридические лица имеют доступ в ЛК?

Е.О.: Да, для юридических лиц тоже разработан ЛК, где зарегистрировано порядка 200 Личных кабинетов. В качестве доступных сервисов – возможность узнать состояние лицевого счета, передать показания, получить первичные документы, задать вопрос. Для юридических лиц большое внимание уделяется юридически значимому электронному документообороту. Для них мы больше продвигаем сервис по обмену документами через систему СБИС и Диадок, в которых используется применение электронно-цифровой подписи. Юридические лица, которые сдают отчетность в налоговые органы через систему электронного документооборота, таких как Контур-Экстерн, Тензор, могут воспользоваться этой же электронной подписью для работы с нами.

Корр.: В самое ближайшее время что нового ждать клиентам, которым пришлись по душе возможности ЛК?

Е.О.: По Личному кабинету как физических, так и юридических лиц скоро будут запущены Push-уведомления – это всплывающие окна на экране смартфона по наступлению какого-то события. К таким событиям мы отнесли напоминание о сроках передачи показаний, информирование о результатах работы по обращениям, оставленным в ЛК, информирование о наличии задолженности и многое другое.

Беседовал Сергей Зубчук