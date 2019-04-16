Госдума приняла закон, повышающий требования к госзакупкам на услуги по организации отдыха и оздоровления детей, сообщает РИА "Новости".
По действующему законодательству в аукционе может участвовать любая компания, и если она предложит самую низкую цену, то при соответствии условиям тендера выиграет его.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, недопустимо пренебрегать безопасностью детей ради экономической выгоды.
В связи с этим, к тендерам при обеспечении услуг по отдыху и оздоровлению детей принято решение допускать не всех желающих.
Закон допускает госзакупки в подобных случаях только на конкурсах с ограниченным участием, при помощи запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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