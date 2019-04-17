20 тысяч абортов в год делают жительницы Алтайского края

18-20 тысяч абортов в год, по неофициальным данным, делают жительницы Алтайского края. По официальной статистике, число абортов не превышает 7 тысяч в год. Такие цифры на заседании общественной палаты Алтайского края озвучил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Если говорить о распространенности абортов, то по официальной статистике это порядка 7 тысяч в год, по неофициальной статистике – порядка 18-20 тысяч", – сказал Дмитрий Попов.

По словам министра, снижение числа абортов позволило бы стабилизировать обстановку на фоне общего снижения уровня рождаемости в регионе. На сегодняшний день в этом направлении работают 14 психокоррекционных кабинетов, созданных на базе женских консультаций. Социальные работники и психологи помогают беременным женщинам найти выход из трудных жизненных ситуаций, которые могли стать причиной отказа от родов. В течение года консультации получили около 3000 женщин, в 22% случаев они решали сохранить беременность. Однако этих мер недостаточно, считает министр.

"Легкость, с которой женщина принимает это решение об аборте, на сегодняшний день превосходит периоды 80-90-х годов", – сказал Дмитрий Попов.

По его мнению, необходимо с детского сада и школы формировать у девочек знания и представления о материнстве. Женщины должны понимать, что аборты могут сказываться на репродуктивной функции.

"Мы видим достаточно большое количество сопутствующей патологии, и это количество растет день ото дня. Это не пафосные вещи абсолютно. Количество преждевременных родов при сокращении количества родоразрешений только увеличивается. А это тот вал заболеваний, который настигает женщин, особенно при решении вопроса о вторых-третьих родах. А при этом есть история предыдущей жизни, которая не позволяет естественным путем родить здорового ребенка", – рассказал Дмитрий Попов.

По его словам, профилактика абортов входит в число стратегических вопросов, которые необходимо решать совместными усилиями системы здравоохранения и образования.