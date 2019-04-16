Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.
Он посочувствовал французскому коллеге и предложил оказать помощь в восстановлении одного из главных символов Парижа.
"Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", – написал Путин.
По его словам, Россия может направить в Париж лучших специалистов с богатым опытом реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.
Комментарии
У нашего поезидента душа нараспашку.Я,например как россиянин,не ипытывал никакой боли пока горел собор парижской богоматери.
Вы, видимо, и в Париже не часто бываете)))
я тоже как то не горевала...
не так часто, как хотелось бы
Ошибаетесь.Раньше бывало:десять дней Париж,остальные двенадцать-Бабиноьон,Фантен Орос,Сен Жермен де Клу и Сен Жермен же но дэ Прэ.
Может французы помогут нам отремонтировать больницы, которые похожи на бомжатники?
Он бы российским погорельцам и обездоленным помощь оказал. Тем, кто реально без крова остался, без вещей, без документов... А Макрону и без нас и нашего бюджета помогут.
А вот писатель Лимонов выразил скорбь.Дело в том,что он там жил несколько лет.
"У меня есть книга,называется "Под небом Парижа".
На обложке -фотография : Эдуард Лимонов стоит на крыше левой башни Нотрэ Дам, спиной к Парижу, а Париж виден весь, вплоть до Эйфелевой башни, вся Сена и мосты через Сену Фотография Жерара Гасто.
Первый же текст в книге начинается с таких строк :
"Один из главных пунктов Парижа - точка ориентировки - был для меня все годы Нотрэ-Дам де Пари."
Вчера сгорел. Сгорела История и часть меня вместе с ней."
а давайте хоть старый мост восстановим....аааа....
Я недавно был в поликлинике 5 на горе.Так там огромная дыра в потолке.и никакого общественного резонанса.
В Карелии 10 августа 2018 года сгорела уникальная деревянная церковь XVIII века. Уже восстановили?
16.04.2019 17:53
- гость -
Может французы помогут нам отремонтировать больницы, которые похожи на бомжатники?
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Французы не знают, где находится такое диво, как мусохранск (Барнаул).
Путин видит его только с борта своего самолета. И ему не сказали, что здравоохранение в Барнауле развалено до основания, а большинство врачей разбежались кто-куда: кто в платную медицину, кто в Новосибирск за большой зарплатой. И что Барнаул реально вымирает. И что в 9 поликлинике невозможно получить талон к врачу, можно только вызвать скорую и рассчитывать только на укол от давления..
16.04.2019 17:53
- гость -
Может французы помогут нам отремонтировать больницы, которые похожи на бомжатники?
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Французы не знают, где находится такое диво, как мусохранск (Барнаул).
Путин видит его только с борта своего самолета. И ему не сказали, что здравоохранение в Барнауле развалено до основания, а большинство врачей разбежались кто-куда: кто в платную медицину, кто в Новосибирск за большой зарплатой. И что Барнаул реально вымирает. И что в 9 поликлинике невозможно получить талон к врачу, можно только вызвать скорую и рассчитывать только на укол от давления..
Все бомжи отписались?
16.04.2019 18:25
- гость -
Все бомжи отписались?
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Бомжи скоро тоже вымрут.